Genoa-Brescia 1-1, le pagelle: Jagiello gol e non solo, Badelj e Puscas sbagliano

Marassi non porta fortuna al Genoa in questa stagione. Gli uomini di Blessin pareggiano 1-1 contro il Brescia dopo essere stati per oltre un'ora in vantaggio grazie al gol di Jagiello al 31'. Il Grifone conduce le danze della gara ma nel finale viene tradito da capitan Badelj che viene espulso. A quel punto il Brescia ci crede e trova il pareggo con Cistana al 94'.

L'autore del gol, Sabelli e Semper sono le note positive di giornata, mentre dietro lavagna finiscono Badelj e Puscas., il centrocampista è troppo irruento in occasione del secondo cartellino giallo, l'attaccante a pochi secondi dal termine non sfrutta una grande occasione.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.