Genoa Femminile, arriva una nuova responsabile dell'area tecnica

Il progetto Genoa femminile è sempre in movimento, il club rossoblu ha acquistato il titolo per il campionato di Serie B femminile e adesso presenta un nuova importante figura: "Il Genoa CFC comunica che Marta Carissimi è la nuova Responsabile Area Tecnica Femminile. Ex centrocampista, tra le altre, di Fiorentina, Inter e Milan, ha collezionato 56 presenze e 3 reti con la maglia della Nazionale italiana.

Queste le prime dichiarazioni di Carissimi in rossoblù: “Sono molto felice di questa nuova avventura. Ringrazio il Direttore Ottolini e tutta la Società per la grande opportunità nel Club più antico d’Italia, un Club che ha iniziato da poco un percorso di crescita con la sezione femminile e insieme al quale sarà bello poter scrivere pagine di storia. Iniziamo subito, c’è tanto da fare e da costruire”.

Di seguito le parole del DS Marco Ottolini: “Siamo molto contenti di poter avere Marta con noi. La Società ha grande volontà di strutturare al meglio il Club e di valorizzare la sezione femminile e pensiamo che la sua professionalità e la sua conoscenza possano aiutarci moltissimo per migliorare nel presente e proiettarci nel futuro”.