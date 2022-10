Genoa femminile travolto dal Brescia

Il Genoa femminile perde in casa 4-0 contro il Brescia nella terza giornata del campionato di Serie B. Per le rossoblu è la terza sconfitta in campionato da aggiungere a quella in Coppa Italia con il Verona e ora sono ultime in classifica con zero punti insieme all'Apulia Trani.

La sfida del Gambino è a senso unico e le lombarde la sbloccano già dopo dieci minuti con il bomber Luana Merli. E'un gol pesante che carica le ospiti tant che un minuto dopo arriva il raddoppio grazie a Teresa Fracas. Un uno-due a cui il Genoa non riesce a rispondere anche se per tutta la prima frazione non arrivano più reti da una parte e dall'altra. Le padrone di casa ci provano al 31' ma il tiro di Parodi viene deviato in angolo.

Nella ripresa il Brescia firma subito il tris: Kjolman subisce falo in area, sul dischetto si presenta Merli che non sbaglia. La gara particamente finisce qui, prima della fine infatti c'è solo il tempo della quarta rete bresciana che arriva grazie alla nuova entrata Kustrin.