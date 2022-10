Genoa femminile, prima vittoria in casa della Torres Sassari

Il Genoa femminile si sblocca vincendo 2-1 in rimonta contro la Torres Sassari. La quarta giornata di Serie B è quindi quella del primo successo rossoblu che non è più ultimo in classifica.

Pronti, via ed è subito Macera a mettersi in luce con un grande intervento su Iannazzo. Il Grifone risponde poco dopo con Parodi "murata" da un avversaria poi è ancora Torres con Ogonna vicina al gol su azione da calcio d'angolo. La sfida continua con le sarde più propositive, anche se è il Genoa ad andare in rete con Parodi nel finale, gol però annullato per fuoriogioco.



La ripresa parte con il botto per le padrone di casa che al 48' passano in vantaggio grazie a Fadini che sola davanti al portiere al insacca con freddezza. Sembra l'ennesima giornata storta, ma le rossoblu questa volta non vogliono tornare a casa a mani vuote e caricano a testa bassa. Bastano così cinque minuti per arrivare al pareggio con Campora a battere Deiana. Le ospiti spingono e all'80' solo un grande intervento del portiere avversario nega la gioia a Brsic. Il gol però è nell'aria e arriva complice un grave errore di Deiana che calcola male uno spiovente e finisce per infilare la propria porta. E'la svolta per il Genoa che porta a casa la vittoria resistendo all'assalto finale delle avversarie.