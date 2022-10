Serie B femminile: Bargi illude il Grifone, poi si scatena la Lazio

Niente da fare per il Genoa femminile che perde in casa contro la capolista di Serie B, la Lazio, per 4-1. Ad Arenzano le rossoblu, reduci dal primo successo stagionale contro la Torres Sassari, vanno in vantaggio con Bargi già all' 11'.

La gioia però non dura molto perché le biancocelesti, squadra retrocessa dalla Serie A e che ha come obiettivo il ritorno nel massimo campionato, si scatenano a partire dal 32' con Visentin che firma il pareggio. La giocatrice della Lazio non si ferma qui perché al 57' segna anche la rete del vantaggio. La Lazio a quel punto è padrona del campo e dilaga, al 65' arriva la rete di Colombo e al 71' a chiudere i giochi è Fuhlendoff.

Il Genoa quindi perde la quarta partita in campionato e resta al penultimo posto davanti solamente all'Apulia Trani e a solo un punto dalla salvezza visto che la Torres Sassari, quartultima, è a quota 4.

Genoa-Lazio 1-4: il tabellino

GENOA-LAZIO 1-4

Marcatrici: 11' Bargi (G), 32', 57' Visentin (L), 65' Colombo (L), 71' Fuhlendorff (L)

GENOA: Macera; Rossi (72' Lucia), Lucafoi, Bettalli (64' Papadopolou), Abate, Spotorno (72' Parolo), Campora (72' Brscic), Fernandez, Parodi (64' Millqvist, Tortarolo, Bargi.

A disp.: Parnoffi, Crivelli, Perna, Traverso.

All.: Marco Oneto

LAZIO (4-3-3): Guidi; Pittaccio, Groff, Kakampouki, Colombo (75' Vivirito); Castiello, Eriksen (81' Musolino), Pezzotti (72' Jansen); Fuhlendorff, Chatzinikolaou (72' Toniolo), Visentin (75' Palombi).

A disp.: Natalucci, Savini, Vecchione, Proietti.

All.: Massimiliano Catini

Arbitro: Andrea Zoppi (sez. Firenze)

Assistenti: Caldarola - Bertaina