Genoa, prezzi bassi contro l'Empoli per credere ancora nel miracolo salvezza

Prezzi popolari per far sentire il supporto dei tifosi ai giocatori del Genoa impegnati nell'ennesima sfida cruciale per credere ancora nel miracolo salvezza. Domenica 6 marzo 2022 si gioca al Luigi Ferraris Genoa-Empoli alle ore 12:30, il Grifone cerca ancora la prima vittoria casalinga della stagione (sette pareggi e sei sconfitte finora) e contro i toscani conta solo vincere per tenere accesa la fiammella della speranza, 8 i punti di distacco dalla zona salvezza.

Prezzi bassi, quindi, perché si va dai 5 euro per la gradinata Sud fino ai 39 per la tribuna inferiore: 9 euro la Nord e infine 18 i Distinti, il popolo rossoblù comunque ha sempre dimostrato grande attaccamento ai propri colori e l'arrivo di mister Blessin in panchina ha ulteriormente rinsaldato il rapporto tra squadra e tifoseria.

Prevista anche una promozione speciale per quello che riguarda la gradinata Sud: per ogni tagliando acquistato si ottiene un biglietto omaggio per un under 14. I tagliandi sono già acquistabili sul portale www.sport.ticketone.it, nelle ricevitorie abilitate e al Ticket Office del Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19). Per l'accesso allo stadio serve il super green pass.