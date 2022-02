VIDEO | Genoa-Inter 0-0: Grifone gagliardo, punto di carattere

Prova gagliarda del Genoa, che tiene testa all'Inter secondo in classifica e porta a casa il quinto pareggio consecutivo, uno 0-0 che può dare fiducia ai ragazzi di Blessin alla ricerca di una difficilissima 'remuntada' verso la salvezza. Nel primo tempo partono forte i nerazzurri che ci provano con Brozovic e Calhanoglu, ma il Genoa non sta a guardare e ha due grosse occasioni con Gudmundsson e Melegoni, il primo pecca di precisione e il secondo trova la risposta di Handanovic. Nella ripresa la palla da tre punti capita all'Inter, ma D'Ambrosio al 65' colpisce una clamorosa traversa interna, anche il Grifone si rende pericoloso in contropiede, ma Calafiori al 71' calcia sull'esterno della rete. Nel finale spinge la formazione di Inzaghi, ma Sirigu e Ostigard alzano un muro e il match termina senza goal dopo cinque lunghi minuti di recupero. Buon punto, ora manca solo la vittoria, assente da metà settembre.

Genoa-Inter 0-0, la cronaca

Blessin ridisegna il Genoa, rinuncia a una prima punta di ruolo come Destro e cerca di non dare punti di riferimento in attacco con Yeboah, Portanova, Melegoni e Gudmundsson. Partenza a razzo dell'Inter che nei primi sei minuti ci prova con Brozovic (telefonata a Sirigu) e Calhanoglu (conclusione a fil di palo), poi emerge il Grifone che al 7' manca il bersaglio con Gudmundsson solo davanti ad Handanovic. Gara maschia, al 28' occasionissima per Melegoni dopo un disimpegno errato di Brozovic, il portiere dell'Inter ci mette una pezza e riesce a respingere. Nel finale di tempo salgono nuovamente di tono i nerazzurri che spingono e spaventano Sirigu con Dumfries (tiro alto da buona posizione al 33'), Perisic (conclusione fuori misura al 38'), ma Ostigard e compagni reggono fino all'intervallo.

Nella ripresa spinge l'inter e tiene botta il Grifone, doppia tegola tra 53' e 60' perché prima di infortuna Maksimovic e poi anche Cambiaso appena entrato al suo posto e uscito in barella. Occasione clamorosa per il vantaggio nerazzurro al 62': corner di Calhanoglu e traversa interna colpita da D'Ambrosio, poi marasma in area e palla spazzata via ad allontanare il pericolo. Gara vivace e con qualche capovolgimento di fronte: punizione insidiosa di Calhanoglu al 65' e contropiede velenoso sull'asse Melegoni-Calafiori con la palla calciata sull'esterno della rete al 71'. Finale incandescente con i nerazzurri a spingere e i ragazzi di Blessin abili a ripartire in contropiede: botta e risposta tra Sturaro e Barella tra 78' e 79', all'86' ci prova Lautaro con un colpo di testa fuori misura, poi l'argentino viene murato da Ostigard all'89' su un tiro a botta sicura mentre Dzeko al 94' non sorprende Sirigu.

Genoa-Inter 0-0 | Tabellino e voti

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6.5; Hefti 6.5, Maksimovic 6.5 (53' Cambiaso sv, 60' Calafiori 5.5), Ostigard 7, Vasquez 6; Sturaro 6.5, Badelj 6; Gudmundsson 5.5 (82' Amiri), Melegoni 6, Portanova 7 (82' Rovella sv); Yeboah 6 (60' Kallon 6). All. Blessin.

Inter (3-5-2): Handanovic 6.5; D'Ambrosio 6.5 (86' Caicedo), De Vrij 6, Bastoni 6; Dumfries 5.5, Barella 6 (82' Vecino sv), Brozovic 6, Calhanoglu 5.5 (73' Vidal 5.5), Perisic 5.5 (82' Dimarco sv); Dzeko 6, Sanchez 5.5 (73' Martinez 5.5). All. Inzaghi.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Note: ammonti Perisic, Gudmundsson e Ostigard.