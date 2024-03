Genoa, tutti i convocati in Nazionale: quando giocheranno

Due settimane di sosta per godersi l'ottimo punto strappato allo Juventus Stadium e una classifica decisamente positiva con il Grifone che è ormai vicino all'obiettivo stagionale: la salvezza. La sosta per le Nazionali arriva in un buon periodo per Gilardino che lascerà qualche giorno di riposo ai suoi e poi inizierà a pensare al match con il Frosinone di sabato 30 marzo alle 15 contro il Frosinone.

Genoa, quando e dove giocheranno i convocati in Nazionale

Il gruppo non sarà però al completo alla ripresa al Signorini. Non ci sarà infatti Mateo Retegui, che Spalletti ha scelto nella batteria di attaccanti per l'Italia che affronterà Venezuela e Ecuador in amichevole negli Stati Uniti giovedì e domenica prossima. Torna a vestire la maglia dell'Islanda il "gemello" di Mateo, Gudmundsson a cui non si può rinunciare nel momento decisivo per l'accesso ai prossimi Europei. La selezione del Nord Europa infatti affronterà il 21 marzo Israele e se dovesse passare il turno se la vedrà con una tra Bosnia e Ucraina, in programma sempre giovedì, per entrare ne lotto delle qualificate a Euro 2024. Possibile quindi anche un incrocio tutto genoano con i gialloblu che hanno convocato anche Ruslan Malinovskyi per dare l'assalto alla qualificazione.

Grande novità invece per il Belgio che ha convocato per la prima volta il difensore rossoblu De Winter. Il centrale, ottimo anche contro la Juventus, potrebbe fare il suo esordio con l'Irlanda il 23 marzo oppure con l'Inghilterra il 26. Non è invece una novità la chiamata del Messico per Vasquez che venerdì 22 sfiderà Panama nelle semifinali di Nations League. Sarà infine impegnato in amichevole contro il Martinica domenica 24 marzo Haps che è stato selezionato dal Suriname.