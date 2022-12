Genoa, Blessin a Pegli per l'allenamento ma il futuro è tutto da scrivere

Sette giorni dopo la conferma Blessin è di nuovo sulla graticola. La sconfitta con il Perugia non ha dato la spallata decisiva al tecnico del Genoa, quella con il Cittadella potrebbe farlo ma per ora nulla è stato ancora deciso. In dirigenza continuano i colloqui per capire se l'allenatore tedesco sia ancora quello giusto per tentare la pronta risalita in Serie A, i risultati delle ultime settimane, cinque gare senza successi e due sconfitte di fila con avversari non irresistibili, non giocano a suo favore, ma Spors potrebbe conservare la fiducia nel mister.

Genoa, per ora Blessin resta

Così oggi Blessin è a Pegli a dirigere l'allenamento del Grifone che giovedì sarà di nuovo in campo, al Ferraris, contro la sorpresa Sudtirol, gara da non fallire per non staccarsi dal treno delle prime due in classifica. Ci sarà un nuovo tecnico in panchina? La domanda è di quelle da un milione di dollari, al momento nulla è cambiato, ma le voci sul possibile esonero sono sempre di più.

Mistero anche su chi potrebbe prendere il posto di Blessin sulla panchina del Genoa. Sfumata la pista Andreazzoli, diventato il nuovo allenatore della Ternana, in pole position sembra esserci ancora l'ex Spezia, Bjelica con la concorrenza di Leonardo Semplici. Si è parlato anche di Alberto Gilardino, attuale tecnico della Primavera rossoblu ma solo per fare da "ponte" verso il cambio in panchina. In pratica l'ex campione del mondo potrebbe sedere in panchina con il Sudtirol e poi lasciare il posto al nuovo mister.

Sono ore caldissime quindi con decisioni ancora tutte da prendere. Tutto mentre il malumore tra i tifosi cresce, ieri sono piovuti fischi sia a fine primo tempo che, a maggior ragione, a fine gara. La stagione dell'annunciato e sbandierato ritorno tra i grandi sta prendendo una brutta piega, bisogna invertire la tendenza e farlo subito perché Reggina e Frosinone corrono e i playoff sono una trappola che è meglio evitare.