Genoa-Cittadella 0-1, pagelle: Puscas fantasma, Bani sempre in difficoltà

Quinta partita senza successo per il Genoa che cade al Ferraris 1-0 contro il Cittadella colpito dopo un'ora di gioco da Antonucci. La squadra di Blessin non riesce nemmeno a reagire, crea pochissimo, come fatto anche nel primo tempo, ed esce tra i fischi di Marassi. Il tecnico tedesco lascia in panchina Coda all'inzio inserebdo Puscas come riferimento offensivo del 4-2-3-1, scelta sbagliata perché l'attaccante è un fanstama che si aggira per il campo senza mai rendersi pericoloso

Tanti cinque in una gara completamente sbagliata da tutta la squadra rossoblu, in grande difficoltà una difesa che attaccata pochissime volte va comunque sempre in apnea esopratutto lascia ad Antonucci un auostrada in occasione del gol, Bani ed Hefti i principali colpevoli in questo caso. Gli unici a salvarsi sono Gudmundsson, Coda, che entra nella ripresa, e Dragusin.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.