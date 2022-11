Ligorna, vittoria in rimona con la Fezzanese e terzo posto

Il Ligorna è terzo in classifica nel girone A di Serie D. I genovesi ormai non possono più essere considerati una mera sorpresa del campionato, sono un solida realtà come conferma la sfida contro la Fezzanese vinta 3-1.

La gara infatti si mette subito male per i ragazzi di Roselli che al 3' si ritrovano sotto colpiti dall'incornata di De Martino. E'una gioia effimera però per i padroni di casa, al 12' infatti gli ospiti pareggiano con il centravanti Doanggio bravo a battere Paci con un tocco sul primo palo. E' l'episodio che regala più fiducia al Ligorna che infatti prima del duplice fischo va vicino al gol con Cericola che da pochi passi non riesce ad insaccare, poi è Gerbino a non trovare l'impatto giusto con il pallone sul pallone respinto dal portiere avversario.

Nella ripresa è l'equilibrio a farla da padrona, ma l'occasione di volare in alto in classifica è troppo ghiotta per il Ligorna che nel finale trova il modo per portarsi a casa l'intera posta. L'uomo della provvidenza è ancora Donaggio che a due minuti dal termine pesca il jolly con un gran tiro dal limite che si insacca all'incrocio. A pochi secondi dal termine arriva anche il tris con Gerbino.