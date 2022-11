Sestri Levante-Ligorna 1-0, Conti: "C'è rammarico"

Il Ligorna non riesce nell'impresa di fermare la capolista Sestri Levante. Al Sivori i padroni di casa vincono 1-0, ma i genovesi escono a testa alta dal campo più difficile di tutta la Serie D e nel finale sbagliano anche un rigore che poteva cambiare le cose.

Dopo la gara parla Conti, allenatore in seconda oggi in panchina a causa della squalifica di Roselli: "Sapevamoche saremmo andati a incontrare la capolista e che quindi sarebbe stata durissima. Il primo tempo è stato in effetti molto difficoltoso. Abbiamo cercato di andarli a prendere ma comunque questa è una squadra con dei valori importanti, sia tecnici che fisici. Abbiamo preso il gol sul primo corner. Abbiamo poi chiaramente subito verso la fine quando ci siamo anche un po’ buttati avanti all’arma bianca ma nel secondo tempo devo dire che lo abbiamo tenuto testa alla prima in classifica mettendola nella sua metà campo. Purtroppo non siamo riusciti a portarla a casa. Il rammarico più grosso non è nemmeno il rigore sbagliato, che comunque è il secondo e dobbiamo prenderne atto, bensì è l’aver preso un’espulsione direi quasi gratuita ed evitabile per un giocatore nostro importante come Scannapieco. Detto ciò, ora ci lecchiamo le ferite pensiamo già alla prossima, che è l'unica cosa che si può fare nel calcio in situazioni come queste".