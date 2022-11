E'del Sestri Levante il superderby con il Ligorna

Finisce 1-0 per il Sestri Levante la sfida tutta ligure con il Ligorna. I corsari infilano l'ottava vittoria di fila e continuano il loro viaggio in testa alla classifica. Il successo arriva grazie al gol di capitan Pane e soprattutto al rigore parato da Anacoura nel finale.

Parte forte il Sestri Levante che dopo sette minuti è già avanti con il solito sigillo di capitan Pane. Il difensore rossoblu stacca più alto di tutti e di testa insacca l'1-0 su azione da calco d'angolo. Il Ligorna però non resta a guardare, ci prova subito dopo Silvestri in acrobazia e poi è Cericola a impegnare Anacoura. I corsari però viaggiano sulle ali dell'entusiasmo e al 27' per poco non raddoppiano con il bomber Marquez che per poco non riesce nel tap in che avrebbe chiuso la gara.

Nella ripresa sono gli ospiti a fare la gara e ad andare vicini al pari prima con Cericola e poi con Mancini ma in entrambe le occasioni le conclusioni vengono respinte in angolo. Intorno alla mezz'ora è Candiano a farsi vedere con due ottime conclusioni che però non centrano il bersaglio grosso. Il Sestri ora sale di colpi e solo un super Atzori ferma in due occasioni Marquez. Il Ligorna non molla la presa sulla gara però, ed è Anacoura con un bell'intervento a sventare la conclusione di Cericola. La gara si avvicina alla fase finale e la svolta arriva proprio nel recupero con Gualtieri atterrato in area, per l'arbitro è rigore, sul dischetto va Di Masi ma Anacoura respinge la conclusione e fa esplodere il Sivori che festeggia l'ottava vittoria di fila e il primato conservato in classifica. Prima della fine c'è spazio anche per l'espulsione di Scannapieco del Ligorna.