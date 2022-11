Sestri Levante, Anacoura eroe di giornata: "Tre punti fondamentali"

Ottava vittoria di fila e primo posto in campionato, contnua il momento magico del Sestri Levante in serie D. Oggi i corsari hanno battuto 1-0 un Ligorna mai domo, il gol di Pane in apertura ha deciso il risultato finale, ma i rossoblu devono ringraziare soprattutto il portiere Anacoura che nella ripresa effettua un paio di grandi interventi e nel finale pare il rigore che blinda i tre punti.

Nel dopo gara l'estremo difensore analizza la partita: "Conoscevamo il Ligorna, sono una squadra fisica, teminbile e ben organizzata. Con loro se non stai attento 100 minuti rischi ed è successo anche a noi nel finale. Abbiamo preparato bene la gara, nel primo tempo non abbiamo rischiato nulla, nella ripresa è stato più complicato. Io ho fatto solo il mio dovere e sono contento di aver aiutato la squadra a vincere. Sono tre punti fondamentali e sono contento sopratutto per questo. Domenica giochiamo a Vado, sarà un'altra gara molto difficile".