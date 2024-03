FeralpiSalò-Sampdoria 1-3: doppio De Luca e poi Verre, Pirlo scaccia i fantasmi

Tre punti d'oro per la Sampdoria, che batte 3-1 la FeralpiSalò e allunga sulla zona playout al termine di una gara complicatissima. Sembra tutto facile in avvio con il doppio vantaggio siglato da De Luca grazie a un rigore conquistato da Verre e a un goal da attaccante di razza, poi a inizio ripresa la formazione di Pirlo si complica la vita. Come spesso è accaduto in questo campionato riaffiorano i fantasmi dopo l'erroraccio di Darboe che consente a Kourfalidis di riaprire tutto. Tanta sofferenza fino al 79' quando Verre con una magia fissa il 3-1. Protagonista assoluto il numero dieci blucerchiato, al rientro dopo un mese e mezzo ai margini della squadra per le note problematiche emerse in fase di mercato. Montagne russe per la Sampdoria perché, ora, i playoff distano solo due punti (in attesa di Modena-Cremonese) mentre il vantaggio sui playout è salito a cinque.

FeralpiSalò-Sampdoria 1-3, la cronaca

Partenza sprint della formazione di Pirlo che al 18' si trova in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di De Luca. L'attaccante blucerchiato apre le danze al 7' grazie a un calcio di rigore concesso per fallo di Felici su Verre e raddoppia con un goal da punta di razza. Pallone perfetto di Verre nello spazio e inserimento tra i due centrali in velocità con conclusione perfetta a tu per tu con il portiere. Azione fotocopia al 24' ma questa volta Pilati riesce a chiudere al momento giusto, poi cerca la reazione la FeralpiSalò con un paio di tentativi da calcio piazzato che non sorprendono Stankovic. Nel finale Pizzignacco smanaccia su Kasami, ma l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco.

Nel secondo tempo la riapre subito la FeralpiSalò dopo un errore clamoroso di Darboe, disimpegno errato e palla regalata a Di Molfetta che si presenta a tu per tu con Stankovic, miracolo di piede, poi la palla arriva a Kourfalidis che insacca. I blucerchiati accusano il colpo mentre i Leoni del Garda spingono, regge il fortino ma la gara, complice un campo pesante, diventa complicatissima e di estrema sofferenza. Tutto cambia nei dieci minuti finali: Verre prima inventa per Giordano che trova la risposta d'istinto di Pizzignacco, poi estrae dal cilindro un delizioso destro a giro che si insacca sul secondo palo siglando il 3-1. Si smorza la spinta dei padroni di casa, che comunque provano fino alla fine a riaprirla: bravo Stankovic nel recupero su una botta dalla distanza di Zennaro, triplice fischio e grande esultanza. Ora serve la continuità.

FeralpiSalò-Sampdoria 1-3, video goal e highlights

In attesa del video ufficiale.

FeralpiSalò-Sampdoria 1-3, il tabellino

Reti: 8' e 17' De Luca (rig.), 49' Kourfalidis, 79' Verre

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6; Bergonzi 5.5, Pilati 5.5, Balestrero 5.5; Felici 6, Kourfalidis 6.5 (80' Hergheligiu sv), Fiordilino 5.5, Di Molfetta 6.5 (65' Zennaro 6), Tonetto 6.5 (55' Letizia 5.5); Manzari 5.5 (80' Pietrelli sv), La Mantia 5.5 (65' Butic 5.5). All. Zaffaroni.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic 6; Leoni 6.5 (86' Depaoli sv), Ghilardi 6, Gonzalez 6.5; Stojanovic 6.5, Kasami 6.5 (67' Girelli 6), Yepes 6, Darboe 5 (50' Askildsen 5.5), Barreca 6 (67' Giordano sv); Verre 8 (86' Alvarez sv), De Luca 7.5. All. Pirlo.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.

Note: ammoniti Barreca, Leoni, Fiordilino, Yepes, Darboe, Askildsen, Stojanovic.