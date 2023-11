Entella-Pontedera, tre assenti nella sfida del Comunale

L'Entella è pronta per tornare in campo a dieci giorni circa dall'ultima volta, i chiavaresi non hanno giocato nell'ultimo turno perché la gara con la Juventus NextGen è stata rinviata, i bianconeri hanno chiesto e ottenuto lo spostamento per le tante convocazioni in Nazionale. Una sosta forzata per i chiavaresi e forse un po' di riposo ha fatto bene dopo i due scivoloni con Lucchese e Cesena.

Entella-Pontedera, le ultime notizie su infortuni e squalifiche

Sabato alle 20,45 l'Entella sfida il Pontedera per allontanare la paura, la classifica infatti è tornata precaria con i liguri che sono solo a due punti dalla zona retrocessione. Gli avversari invece sono in un ottimo periodo, con tre vittorie di fila in campionato, a cui aggiungere quella in Coppa Italia, hanno raggiunto la nona posizione con 20 punti. Gallo deve tornare al successo, in settimana ha strigliato la squadra e adesso prepara il ritorno con una buona notizia dall'infermeria: Tascone è pronto a tornare in campo e con lui potrebbe anche cambiare il modulo di partenza con il passaggio al 4-3-1-2.

La rosa è quasi al completo, mancheranno all'appello solo l'infortunato Siatounis e lo squalificato Disanto. Il giudice sportivo ha punito con due giornate l'attaccante che durante la sfida con il Cesena era stato espulso per una reazione. Dall'altra parte della barricata l'unico assente sarà il terzino destro Cerretti.