Entella beffata dalla Lucchese

Poteva essere la gara del decollo per l'Entella che invece si ferma in casa della Lucchese sconfitta 1-0 in una partita con pochissime emozioni. I chiavaresi arrivano da cinque vittorie nelle ultime sei gare tra campionato e Coppa Italia, una striscia che gli regala l'etichetta di favoriti anche perché gli avversari, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia con la Spal, non vincono da sei giornate con quattro sconfitte e un pareggio. I toscani però sono compagine tosta e lo dimostrano bloccando i liguri che scendono così al quattordicesimo posto con quattordici punti scavalcati proprio dagli avversari di oggi in classifica. Giovedì Parodi e compagni tornano già in campo per il recupero della sfida con il Cesena, secondo in classifica.

Lucchese-Entella 1-0, la cronaca

Gallo non cambia di molto la sua Entella, si continua con il 3-4-1-2 in cui Mosti vince il ballottaggio con Meazzi alle spalle della coppa Santini-Zamparo. In mediana senza Tascone, Siatounis e Corbari, spazio al giovane Lipani al fianco di Petermann, a destra torna Parodi dalla squalifica.

La gara non decolla per tutta la prima frazione, le due squadre si battono ad armi pari e lo spettacolo latita. Al duplice fischio sono zero le conclusioni in porta con i due estremi difensori inoperosi e gli unici momenti da inserire nella sintesi della gara sono i cartellini gialli a Santini prima e a Benassai poi.

La ripresa inizia con l'Entella che prova il blitz dalle parti di Chiorra, è il 50' quando Mosti pesca sul secondo palo Di Mario che di testa non trova la porta avversaria. Troppo poco per Gallo che quando scocca l'ora di gioco decide di cambiare tutto l'attacco per dare più verve ai suoi, fuori Mosti, Zamparo e Santini, dentro Meazzi, Disanto e Faggioli. La mossa non regala i frutti sperati e così a provarci subito dopo è la Lucchese con Rizzo Pinna che al 67' calcia di poco sopra la traversa. La gara sembra aver preso i binari del pareggio, ma all' 87' la Lucchese segna il gol partita con Russo che è il più veloce a fiondarsi sulla respinta di De Lucia su tiro di De Maria e a depositare in rete.

Lucchese-Entella 1-0, il tabellino

Lucchese (4-2-3-1) Chiorra, Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria; Tumbarello (78' Djibril), Gucher; Cangiani, Russo (88' Merletti), Rizzo Pinna (69' Guadagni) ; Magnaghi

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Bonini, Kontek, Manzi; Parodi, Lipani (85' Clemeza), Petermann (81'Lancini), Di Mario; Mosti (64' Meazzi); Zamparo (64' Faggioli), Santini (64' Disanto)

Note: Ammoniti: Benassi, Cangiani, Lipani, Santini, Di Mario, Russo