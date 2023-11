Entella battuta dal Cesena e la classifica si complica

Seconda sconfitta di fila per l'Entella che, dopo il ko con la Lucchese, si arrende anche al Cesena nuova capolista del campionato grazie all'aggancio alla Torres. I chiavaresi vengono battuti al Comunale 1-0 colpiti nel primo tempo da Donnarumma e da una dubbia decisione arbitrale, l'espulsione diretta di Disanto al 35' sembra esagerata. La squadra di Gallo reagisce ma non impensierisce mai gli ospiti e al fischio finale scivola in classifica al quindicesimo posto con 14 punti, solo due in più della zona play out.

Entella-Cesena 0-1, la cronaca

Gallo cambia in parte la sua Entella dopo lo scivolone di Lucca, confermato il 3-4-1-2 con Sadiki nel cuore della retroguardia, Corbari che torna dopo la squalifica al fianco di Petermann a centrocampo. A destra Tomaselli prende il posto di Parodi mentre in attacco Meazzi accompagna Santini e Disanto inserito al posto di Zamparo.

La sfida parte e il Cesena approfitta già al 17' dell'amnesia difensiva dei padroni di casa, Adamo tiene vivo un pallone destinato fuori e trova sul secondo palo Donnraumma che insacca di fronte aduna retroguardia dell'Entella ferma. Passano cinque minuti e i chiavaresi rischiano ancora sbagliando la manovra in uscita, ne approfitta Chiarello che solo davanti a De Lucia spara però alto. L'episodio chiave del match arriva al 35' quando l'arbitro Mirabella espelle Disanto per una reazione contro un avversario, la spinta dell'attaccante è molto lieve ma per il direttore di gara è espulsione diretta.

Contro una corazzata come il Cesena e in dieci contro undici nella ripresa l'Entella non può molto, ma ci prova comunque con una lunga serie di calci d'angolo nei primi minuti che però non producono pericoli. Al 60' grande occasione per il Cesena che da corner pesca Pieraccini e Silvestri completamente soli a centro area, ma nessuno dei due colpisce bene verso la porta di De Lucia. I padroni di casa attaccano con grinta e coraggio, ma questo Cesena, in superiorità numerica, è troppo forte e non rischia più nulla fino alla fine.

Entella-Cesena 0-1, il tabellino

Marcatore: 17' Donnarumma

Entella (3-5-2): De Lucia; Manzi, Sadiki, Bonini; Tomaselli (83' Clemenza), Corbari, Petermann, Meazzi (58' Faggioli), Di Mario (83' Parodi); Santini (67' Zamparo), Disanto

Cesena (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo (59' Nanelli), Francesconi (72' Varone), De Rose, Donnarumma; Saber (59' Pierozzi), Chiarello (51' Berti); Ogunseye

Note: Ammoniti: Prestia, De Rose, Zamparo Espulso: Disanto al 35'