Entella-Montevarchi 5-1: show Virtus in 45’ per cancellare il Modena

Cinque gol per annichiliare il Montevarchi e allontanare ogni possibile contraccolpo dopo il ko, con polemiche a non finire, con il Modena di domenica scorsa. La Virtus riparte in maniera spietata e domina in lungo e in largo un match che finisce 5-1 e termina in meno di quaratcinque minuti, i primi, dove i chiavaresi calano il poker.

Entella, quattro gol in un tempo al Montevarchi

Succede tutto in fretta nella sfida di Chiavari, l’Entella parte subito con il piede sull’acceleratore e già al 20’ è davanti con Morosini bravo a sfruttare il cross di Rada. Passano quattro minuti e questa volta è Karic ad approfittare del secondo assist di giornata di Rada per segnare il 2-0. La sfida è già sui binari biancocelesti, ma lo show è solo all’inizio perché ancora deve scaternarsi bomber Lescano.

Il centravanti dei chiavaresi al 29’ firma la prima rete del suo match con la difesa avversaria che riesce a disturbare Schenetti, ma non l’attaccante, e poi al 37’ chiude definitivamete i conti appoggiando in rete l’ennesimo cioccolatino di Rada. E’ 4-0 e ancora deve finire il primo tempo.

La gara è in ghiaccio, l’Entella ha già i tre punti in tasca e non cè nessun bisogno di strafare, anzi le energie vanno conservate perché il tour de force è appena iniziato e nel prossimo mese si giocherà praticamente ogni tre giorni. Così nel secondo tempo arriva il gol delle bandiera ospite di Sorrentino e poi il pokerissimo di Schenetti, non molto di più. La squadra di Volpe, oggi squalificato, torna così al quarto posto e meno quattro dal Cesena in attesa delle sfide di questa sera che completeranno il turno infrasettimanale.