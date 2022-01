L’Entella chiama i tifosi: mini abbonamenti per le prossime due sfide

Il Comunale come un fortino per continuare a correre ai piani alti della classifica di Serie C, girone B. L’Entella chiama a raccolta i suoi tifosi per la supersfida contro la capolista Modena di domenica prossima e per quella successiva con il Montevarchi. C’è bisogno di tutti per riuscire a conquistare un posto ai playoff, magari cercando di andare a riprendere il Cesena terzo, difficile invece poter dare l’assalto alla vetta occupata dalle lontanissime Modena e Reggiana.

Per questo il club chiavarese ha deciso di lanciare la campagna “Conta esserci”, un mini abbonamento per le prossime due gare che darà a chi sottoscriverà la promozione il 20% di sconto sul’acquisto dei biglietti. Il mini abbonamento sarà acquistabile sia sul sito ufficiale dell’Entella che presso l’Entella Point.

Di seguito i prezzi e alcune informazioni:

GRADINATA SUD

Intero: 14€

*Ridotto: 10€

DISTINTI

Intero: 24€

*Ridotto: 18€

TRIBUNA LATERALE/ SEMICENTRALE

Intero: 32€

*Ridotto: 29€

TRIBUNA CENTRALE

Intero: 40€

*Ridotto: 34 €

*Ridotto: over 65, donne, ragazzi dai 7 ai 17 anni, persona invalide dal 50% al 99%

Gli abbonati della stagione 2019/20 in possesso di un voucher di rimborso potranno usufruire del proprio credito. Ricordiamo che i voucher possono essere riscattati entro e non oltre il 19 aprile 2022.