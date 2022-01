Entella-Modena 0-2: la capolista passa tra le polemiche al Comunale

Niente impresa per l’Entella che si piega alla capolista Modena 2-0 in casa con i canarini che mettono a referto la quattordicesima vittoria di fila. E’la sfida delle polemiche con rigori, assegnati e revocati, che si prendono la scena.

Il primo colpo di teatro arriva al 37’, dopo che Azzi mette i brividi a Borra colpendo il palo, è l’Entella ad avere l’occasione per passare in vantaggio, o meglio pensa di averla. Ciofani colpisce di mano in area, l’arbitro Pannettella fischia la massima punizione, ma poi revoca la decisione e quindi si continua a giocare.

Al 48’ altro episodio in cui si rende protagonista il direttore di gara, contatto in area dei padroni di casa, sembra leggero, ma è massima punizione che questa volta viene battuta, e segnata, da Minesso. Modena in vantaggio quindi, la risposta è di Schenetti con il tiro da fuori che finisce di poco a lato. Al 75’ la gara viene messa in ghiaccio dagli ospiti: Peregreffi approfitta del tocco di un compagno e tutto solo non sbaglia il raddoppio. Al 90 altro rigore, ancora per il Modena ed espulsione per Coppolari, dal dischetto va Azzi che però calcia sul palo.