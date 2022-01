Entella, Gozzi non ci sta: "Con il Modena gara rovinata dall'arbitro"

L'Entella perde in casa contro la capolista Modena 2-0, ma nel mirino finisce l'arbitro che prima assegna e poi toglie un rigore ai padroni di casa e poi ne fischia uno, dubbio agli ospiti. Nel finale arrivano anche le espulsioni di Coppolaro e Volpe, al termine della gara il presidente dei chiavaresi Gozzi si sfoga contro l'arbitro:

Parliamo di una gara purtroppo rovinata da un arbitraggio non all’altezza, si incontravano due squadre di vertice, sarebbe stata una bella partita e lo è stata per certi versi, le squadre si sono affrontate a viso aperto, ma la sfida è stata palesemente condizionata da errori arbitrali clamorosi. Quando si fanno le designazioni per partite così importanti non si possono mandare arbitri, e mi spiace dirlo, scarsi. Un arbitro che dà un rigore da 5 metri e si fa condizionare dal guardalinee a 25 metri non ha personalità. Quell’episodio ha condizionato l’esito della gara. Anche il rigore del loro vantaggio è quanto meno generoso, così come generosissimo il secondo. Peccato”.

“L’Entella ha mostrato la sua capacità di fare gioco, abbiamo fatto la partita per lunghe fasi della gara, ci manca qualcosa negli ultimi metri. Rispetto alla qualità di gioco espressa raccogliamo meno del previsto facendo fatica ad andare in gol. Quando hai le occasioni le devi sfruttare, questo è l’unico appunto che posso fare alla mia squadra”.