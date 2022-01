Entella, Paolucci sfida il Modena: "Fattore campo da sfruttare"

A pochi giorni da una delle sfide più importanti della stagione prende la parole, sui canali ufficiali del club, il capitano dell'Entella Paolucci. Il centrocampista racconta cosa si aspetta dal match di domenica prossima alle 14,30 al Comunale contro il Modena, capolista del girone B di Serie Ce reduce da tredici vittorie di fila: "È una partita importante contro una squadra di grande valore, 13 vittorie di fila non le fai per caso, sarà una gara dove tutte le componenti messe in campo faranno la differenza, penso che sarà un bell’incontro giocato a viso aperto. Noi vogliamo sfruttare il fattore campo, ci teniamo a far bene in casa nostra".

Ogni dettaglio sarà importante e giocare in casa dovrà essere un fattore per Paolucci: "Avere il tuo pubblico vicino ti fa sentire bene, la spinta dei tifosi è un fattore rilevante nel corso di una gara. Mi auguro che ci sarà tante gente e di vedere molte maglie biancocelesti sugli spalti. È una partita di cartello, molto delicata, ci teniamo ad avere una bella cornice di pubblico".

L'Entella arriva alla sfida dopo la brillante vittoria con il Teramo: "L'ultima partita non è una situazione isolata, è da un paio di mesi che stiamo facendo ottime cose. Cerchiamo sempre di alzare l’asticella, quando hai una squadra forte come la nostra devi alzare il livello d’intensità. All’inizio abbiamo pagato un po’ di scorie, ora stiamo facendo un cammino regolare, dobbiamo continuare a premere sull’acceleratore".