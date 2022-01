Entella, la ripartenza del campionato slitta ancora: le nuove date del calendario

L'aumento dei contagi nei gruppi squadra della Serie C aveva iniziato a preoccupare già alla fine del 2021. Così le autorità calcistiche avevano provveduto a rinviare la ripartenza del campionato dal 9 al 15 gennaio, nel frattempo però il Covid ha prese sempre più piede arrivando a toccare quota 250 giocatori positivi in tutte le squadre impegnate nei vari gironi.

Ufficiale: la Serie C non riparte, slitta il ritorno in campo dell'Entella

Oggi è quindi arrivata la decisione ufficiale sullo slittamento di un'altra settimana come la recita la nota: "Sentiti il Consiglio direttivo e il parere del consulente medico scientifico, considerati il permanere delle condizioni di incertezza derivante dall'emergenza da Covid-19 - recita una nota -, si dispone il posticipo della 3/a giornata di ritorno di Serie C". Si tornerà così in campo il 22 gennaio con l'Entella che affronterà la Lucchese per proseguire al rincorsa ai piani alti del girone B del camponato.

Al momento in casa dei chiavaresi sono state riscontrate quattro positività al COVID nel gruppo squadra. La Virtus sul proprio sito ufficiale ha ricordato come ca,bia ora il suo percoso in campionato:

Il nuovo calendario dell'Entella

In seguito al rinvio della seconda e della terza giornata di ritorno, gli impegni dell’Entella sono ora così configurati.

Sabato 22 gennaio

Entella-Gubbio ore 14.30

Domenica 30 gennaio

Entella-Modena ore 14.30

Mercoledì 2 Febbraio

Entella-Montevarchi ore 21.00

Domenica 6 febbraio

Olbia-Entella ore 14.30

Domenica 13 febbraio

Entella-Pontedera 17.30

Giovedì 17 febbraio

Pescara-Entella ore 21.00

Lunedì 21 febbraio

Entella-Siena ore 21.00

Giovedì 24 febbraio

Lucchese-Entella 21.00

Domenica 27 febbraio

Vis Pesaro-Entella 14.30