Entella-Gubbio 4-0: il 2022 parte con il botto per la Virtus

Finsce 4-0 con dominio assoluto dell’Entella la prima sfida del 2022 dei chiavaresi al Comunale. Il Gubbio è pui uno sparring partner che altro e alla fine il poker è il risultato più giusto di una sfida tutta a tinte biancocelesti.

Partenza a razzo per i padroni di casa con Capello e Karic a provarci più volte ne primi minuti, ma Ghidotti è attento. Il gol è nell’aria e arriva al 21’ con Di Cosmo che su assist di Merkaj apre le danze. Prima della fine del tempo c’è spazio anche per il raddoppio con Capello che questa volta vince la sfida con l’estremo difensore rossoblu.

La ripresa è simile al primo tempo, l’Entella tiene in mano il pallino del gioco e al 55’ è già sul 3-0. La rete la segna Magrassi che entra al 48’ e al primo pallone toccato fa centro. Tutto facile per i liguri che prima della fine trovano anche il poker firmato Schenetti che al 73’ disegna una grna parabola per chiudere la festa.

Festa Entela al Comunale quindi per la prima del 2022, ora i chiavaresi mettono davvero nel mirino il Cesena terzo a sole quattro lunghezze dopo il pari di oggi. Difficile invece andare a riprendere la coppia Reggiana-Modena che di puntà ne ha ben 51, quindici in più dei biancocelesti.