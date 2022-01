Entella, le parole di Coppolaro e Di Cosmo dopo la vittoria sul Gubbio

Serie C

Meglio di così non si poteva ripartite. Il 2022 delll'Entella inizia con il 4-0 al Gubbio e il quarto posto mantenuto in classifica, con in più la soddisfazione di aver rosicchiato altri punti al Cesena terzo e ora a quattro lunghezze di distanza. Tutti soddisfatti al termine della gara, soprattutto i giocatori. Due quelli che si sono presentati davanti ai microfoni dopo il triplice fischio.

C'è Coppolaro che esulta e gioisce anche per un coro particolare dei tifosi: "

Era tanto che eravamo fermi volevamo tornare in campo con la giusta voglia di vincere. Abbiamo subito azzannato la gara, all’andata eravamo arrabbiati, questa volta è andata meglio. Fin dall’inizio abbiamo messo subito in chiaro le cose. Io mi trovo bene sia da terzino che da centrale, cerco di dare il massimo dove serve. I tifosi? Li ringrazio perché è la prima volta che una tifoseria fa un coro per me”.

Soddisfatto anche Di Cosmo auto del primo gol de brillante pomeriggio biancoceleste: “Era molto importante partire bene e lo abbiamo fatto. E’stato un mese lungo e mentalmente non è stato facile tornare in campo subito pronti. E' il mio primo gol in campionato con l’Entella, sono molto contento, finalmente sono soddisfatto e contento di dare una mano alla squadra”.