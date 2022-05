Entella, verso il Foggia: è corsa contro il tempo per Chiosa e Paolucci

Due giorni alla sfida più importante dell'anno per l'Entella che mercoledì alle 20,30 sfida il Foggia nella partita di ritorno dei playoff. All'andata i pugliesi hanno vinto 1-0 con gol di Curcio al novantesimo, così al Comunale i chiavaresi dovranno per forza vincere anche se basterà un solo gol di scarto. Volpe ieri ha fatto svolgere la solita sgambata post gara, oggi si entrerà nel vivo della preparazione.

Entella-Foggia: Chiosa e Paolucci a rischio

Il tecnico ha piena fiducia nella qualificazione, ma rischia di perdere due colonne della sua formazione titolare. Il primo è il centrocampista centrale e regista della squadra Paolucci, già assente all'andata. Il capitano è ancora alle prese con il problema al ginocchio accusato con l'Olbia, non è al meglio ma proverà a tutti i costi ad esserci. Il secondo dubbio riguarda il difensore centrale Chiosa che si è fermato nel primo tempo con il Foggia per un problema muscolare. Dal quartier generale dell'Entella filtra un certo ottimismo in attesa degli esami del caso, la sensazione è che Chiosa si sia gestito nella maniera migliore, fermandosi subito e quindi scongiurando un problema importate. Il tempo stringe, per entrambi saranno fondametali i prossimi due giorni.

Volpe quindi non vivrà una vigilia tranquilla, ma Zeman di certo non può sorridere più dell'avversario. Il Foggia infatti perde per squalifica due dei giocatori più importanti in difesa, il centrale Di Pasquale e il terzino Rizzo, mentre in mezzo non ci sarà Gallo. I tre sono stati squalificati e salteranno sicuramente la gara del Comunale.