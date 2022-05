Borra dopo Foggia-Entella: "Dispiace per il gol, pensiamo già al ritorno"

Novanta minuti di equilibrio e poi la beffa finale. L'Entella esce sconfitta dallo Zaccheria nel modo più crudele, battuta nella gara di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C dal Foggia 1-0 con la rete decisiva di Curcio al 90'. Un vero peccato perché per tutta la gara l'equilibrio ha regnato sovrano e i chiavaresi soprattutto nel primo tempo avevano avuto un paio di buone occasioni per vincere.

Borra parla dopo Foggia-Entella 1-0

A fine gara si presenta davanti ai microfoni il portiere dell'Entella Borra che non nasconde l'amarezza per il risultato: "Dispiace davvero aver preso gol a un minuto dalla fine, ammetto che loro hanno espresso un buon calcio, ma anche noi abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo sempre provato a giocare e siamo riusciti a creare anche alcune potenziali occasioni che potevamo sfruttare meglio".

Il rammarico c'è sia per il gol subito da Curcio che per un'occcasione capitata a Dessena nel primo tempo. Il sogno Serie B però rimane intatto, giovedì alle 20,30 al Comunale, dove l'Entella ha vinto otto delle ultime nove gare e l'ultima l'ha pareggiata con l'Olbia qualificandosi per questo turno dei playoff, il ritorno e Borra annuncia battaglia: "Vogliamo ribaltare il risultato di oggi e proveremo in tutti i modi a passare il turno". L'Entella essendo testa di serie può anche vincere con un solo gol per approdare al seconda turno.