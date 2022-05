Entella, Volpe dopo il ko con il Foggia: "Confido molto nel ritorno"

La beffa arriva nel finale per l'Entella che viene sconfitta dla Foggia nella gara di andata dei playoff di Serie C. L'1-0 dei pugliesi arriva al 90 con Curcio e lascia l'amaro in bocca al tecnico dei liguri Gennaro Volpe: "Siamo venuti qui per giocarci la partita, sapevamo che sarebbe stata una partita aperta. Il Foggia è una squadra che produce tanto e in parte siamo riusciti anche a limitarla, abbiamo creato qualche occasione per fare gol ma non ci siamo riusciti. La qualificazione è completamente aperta”.

Le parole di Volpe dopo Foggia-Entella 1-0

Giovedì alle 20,30 al Comunale la seconda sfida: “Al ritorno servirà fare gol e vincere la partita, quello è mancato oggi, purtroppo paghiamo un po’ di imprecisione, abbiamo sbagliato tanto in fase di ripartenza. Sono convinto che in casa nostra ci sia la possibilità di fare una grande gara, al Comunale abbiamo offerto delle prestazioni super. Confido molto nel ritorno”.

Il tecnico chiude così la sua analisi: “Quando vieni a giocare partite di questo livello, con una cornice di pubblico simile, è normale concedere qualcosa, il Foggia è una squadra forte che gioca bene e produce tanto, avevamo previsto di poter soffrire, abbiamo avuto le nostre occasioni, dobbiamo crederci. Al ritorno sarà una partita aperta, se devo dare delle percentuali il Foggia ha il 51% di possibilità di passare, anche in virtù del risultato di oggi, ma noi ci proveremo fino all’ultimo. Vincerà chi avrà più energie, fisiche, mentali e psicologiche. Oggi il Foggia è stato spinto da un pubblico che poco ha a che fare con la Serie C”.