Entella-Foggia: scatta la vendita dei bilgietti

La beffa è già alle spalle, l'Entella da oggi inizia a pensare al ritorno della sfida contro il Foggia dop che ieri ha perso allo Zaccheria 1-0 con il gol di Curcio al novatesimo minuto. Lo sguardo ora è rivolto al ritorno di giovedì 12 maggio alle ore 20,30, si giocherà al Comunale dove l'Entella ha vinto tutte le ultime otto partite della stagionre regolare e poi ha pareggiato con l'Olbia nel primo turno dei playoff, passando alla fase nazionale. I chiavaresi questa volta però sono obbligati a vincere, almeno con un gol di scarto, per superare l'ostacolo pugliese.

Oggi è iniziata la vednita libera con particolare attenzione a quella per il settore ospiti. A Chiavari sono attesi tanti tifosi foggiani che proveranno a spingere la squadra di Zeman verso l'impresa. Questi i dettgali per acquistare i tagliandi: I biglietti d’accesso possono essere acquistati online sul sito ufficiale della società ligure, all’Entella Point (da lunedì a mercoledì 9.00-12.30 | 15.00-19.00, giovedì 9.00-18.00), nelle ricevitorie Etes autorizzate e alla biglietteria dello stadio il giorno della partita (18.30-21.15). I tagliandi del settore ospiti sono in vendita sul sito ww.etes.it fino alle ore 19.00 di mercoledì 11 maggio. Questi i prezzi dei vari settori

TRIBUNA D’ONORE CON HOSPITALITY

Prezzo unico 50€

TRIBUNA CENTRALE

Intero 29 €

Ridotto 24 €

TRIBUNA SEMICENTRALE E LATERALE

Intero 23 €

Ridotto 20 €

DISTINTI

Intero 17,50 €

Ridotto 13 €

GRADINATA SUD “ERMES NADALIN”

Intero 10,50 €

Ridotto 7€

SETTORE OSPITI

Intero 10,50€

Ridotto 7€