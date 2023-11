Entella-Cesena, probabili formazioni: le scelte di Gallo e Toscano

E' tempo di big match al Comunale di Chiavari dove arriva giovedì alle 20,45 il Cesena. E' il recupero della sfida rinviata a causa dell'allerta arancione, è il match in cui l'Entella deve provare a tornare a vincere per entrare in zona playoff. Servirà però la migliore versione della squadra di Gallo, molto simile a quella che due giornate fa ha battuto la capolista Torres, e non quella scesa in campo a Lucca lunedì sera che ha perso 1-0 nel finale. Il Cesena infatti è la seconda forza del torneo con 27 punti, 13 in più dei liguri, ha perso una sola partita, è reduce dal 4-0 con la Vis Pesaro ed è una macchina da gol: con 32 reti in 12 partite è di gran lunga il migliore attacco del torneo.

Entella-Cesena, le scelte di Gallo

Gallo potrebbe confermare il 3-4-1-2, l'alternativa è la difesa a quattro e il rombo di centrocampo, ipotesi valida solo se recupererà Tascone. Il mediano è ancora alle prese con l'infortunio, proverà a esserci ma la sua presenza è ancora in dubbio. Probabile quindi che l'assetto rimanga quello di Lucca con tre difensori davanti a De Lucia, Parodi e Di Mario sugli esterni e in attacco la coppia Santini-Zamparo, quella che regala più garanzie nonostante la prova non sufficiente dell'ultimo turno. Vicino al regista Petermann torna dalla squalifica Corbari, alle spalle delle punte solito ballottaggio tra Mosti e Meazzi, questa volta potrebbe toccare al secondo. Unico indisponibile il centrocampista Siatounis.

Entella-Cesena, le scelte di Toscano

Emergenza attacco per i bianconeri che si presenteranno al Comunale senza Shpendi, convocato in Nazionale al pari di Kargbo e con Corazza ancora fuori per squalifica. Sicuro del posto come vertice alto della formazione di Toscano è quindi Ogunseye, alle sue spalle Bumbu e Hraiech sembrano in vantaggio sul talentino Berti. Fuori dai giochi anche il difensore Ciofi, a completare la retroguardia con Silvestri e Prestia sarà con ogni probabilità Piacentini. Non dovrebbero esserci cambi in mediana con De Rose e Francesconi al centro e Donnarumma e Adamo sugli esterni.

Entella-Cesena, probabili formazioni

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Manzi, Kontek, Bonini; Parodi, Petermann, Corbari; Meazzi; Santini, Zamparo

Cesena (3-4-2-1) Pisseri, Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, De Rose, Donnarumma; Bumbu, Hraiech; Ogunseye

Entella-Cesena in diretta tv e streaming

La sfida del Comunale tra Entella e Cesena sarà trasmessa in diretta tv su Sky al canale 252, mentre in streaming sarà possibile vedere la partita su Sky Gon e Now TV, in tutte e tre in casi sarà necerssario sottoscrivere un abbonamento per guardare la partita.