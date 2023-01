Entella, super rimonta contro l'Alessandria

Va sotto di due gol ma non si arrende e firma una rimonta da urlo, la prima gara del 2023 per l'Entella è ricca di emozioni e termina con la vittoria 4-2 contro l'Alessandria al Comunale.

La cronaca di Entella-Alessandria 3-2

Volpe conferma il 3-4-1-2 e senza Zamparo squalificato inserisce Faggioli vicino a Merkaj. La partenza di gara è lenta per i chiavaresi che si fanno sorprendere due volte nella prima mezz'ora dagli avversari. Al 20' Reali stende Galeandro in area di rigore, da gli undici metri Martignago spiazza De Lucia, undici minuti più tardi è Galeandro tutto solo in area a segnare il 2-0.

I padroni di casa però non ci stanno e al 34' si riportano in partita grazie a Merkaj che mette in rete su cross di Barlocco. E' l'inizio della rimonta per i chiavaresi con Volpe che a inizio ripresa cambia tutto: dentro Corbari, Ramirez e Morosini per Faggioli, Zappella e Tascone.

I cambi sortiscono subito l'effetto sperato, al 66' Morosini di testa firma il pareggio, con l'Alessandria indieci da pochi secondi per l'espulsione di Pellegrini, e al 73' Meazzi fa esplodere il Comunale con un destro su cui Liverani sbaglia e finisce per dover raccogliere la palla nela propria porta. Prima della fine c'è spazio per il poker firmato da Ramirez su rigore concesso per fallo di mano di Checchi.

Grazie a questi tre punti l'Entella sale momentaneamente al quarto posto con 39 punti, gli stessi del Gubbio e a meno quattro dalla Reggiana, entrambe però devono ancora giocare.