Entella-Alessandria 4-2, Volpe: "Rimonta meritata"

Due gol nel giro di dieci minuti dell'Alessandria hanno fatto piombare il Comunale nell'incubo, poi l'Entella si è svegliata e ha firmato una super rimonta chiusa sul 4-2 contro l'Alessandria.

Le parole di Volpe dopo Entella-Alessandria 4-2

Tre punti importanti per i chiavaresi che continuano a viaggiare nel treno delle grandin in Serie C e che rendono felice anche mister Volpe: "Tutte le vittorie sono importanti, vorrei rivedere la partita perché secondo me abbiamo approcciato bene poi il rigore ci ha fatto perdere un po' la bussola e loro ci hanno punito in contropiede. Siamo stati bravi a crederci e a riaprire i giochi. Nella ripresa è stata una gara a senso unico e siamo riusciti a ribaltarla".

Il mister dell'Entella conclude ai microfoni dei canali ufficiali del club: "L'aspetto mentale è stato importante nella ripresa perché abbiamo attacco con la testa, i ragazzi hanno capito che la partita era lunga, la abbiamo ribaltata con merito. Nell'intervallo ero arrabbiato perché abbiamo perparato benissimo la gara durante la settimana, è chiaro che quando non lo riesci a riproporre in partita ti arrabbi. Alla squadra ho chiesto solo di crederci perché avevamo la qualità per ribaltarla".