Entella, tre assenze con l'Alessandria: attacco dimezzato

Non sarà un esordio nel nuovo anno facile per l'Entella che domenica sfida alle 14,30 l'Alessandria. La marcia di avvicinamento alla sfida si è complicata negli ultimi giormi con alcune defezioni. Oltre a Zamparo squalificato, Volpe dovrà fare a meno di un altro attaccante, si è infatti fermato Doumbia. La coppia offensiva è quindi obbligata con Merkaj che sarà affiancato da Faggioli, l'uomo dei gol decisivi dei chiavaresi.

Entella, problemi in attacco contro l'Alessandria

Entella-Alessandria: gli infortunati

Un indisponibile anche in mediana dove non dovrebbe essere della sfida Tenkorang, jolly che il tecnico ha utilizzato sia sulla linea dei centrocampisti sia come trequartitsa in questa stagione. Tre assenze pesanti, ma c'è anche una buona notizia, ha recuperato Ramirez che contenderà la maglia alle spalle della coppia offensiva al giovane Meazzi.

Difficile ad oggi capire come scenderà in campo l'Entella con il solito dubbio del modulo, il 4-3-1-2, sistema di gioco preferito di Volpe, è andato spesso in soffitta ultimamente lasciando spazio al 3-4-1-2 che ha dato ottimi risultati.