Empoli-Genoa 2-2, le pagelle: Bianchi e Melegoni entrano bene, male Biraschi

Il Genoa agguanta il pareggio nel finale, ma quanti rimpianti per una gara che fino al 62' sembrava in pugno per i ragazzi di Ballardini. Vantaggio firmato da Criscito dopo 13 minuti su calcio di rigore e rossoblù compatti e quadrati a controllare il match e le sfuriate dell'Empoli fino al 62', poi in dieci minuti cambia tutto con il pareggio di Di Francesco e il soprasso firmato da Zurkowski. Il Grifone ha il merito di non demoralizzarsi e alla fine trova il goal del 2-2 con il neo entrato Bianchi che buca Vicario e (forse) salva la panchina di Ballardini.

VIDEO | Empoli-Genoa 2-2: goal e highlights

Tra i più positivi Bianchi e Melegoni entrati a gara in corso mentre Criscito si conferma cecchino dal dischetto e prova a trascinare i suoi. Male Biraschi che si dimentica di Di Francesco in occasione dell'1-1, non incidono Galdames e Kallon.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.