VIDEO | Empoli-Genoa 2-2: Bianchi salva il Grifone, terzo pareggio consecutivo

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Il Genoa per oltre 60 minuti controlla la gara dopo il goal su rigore di Criscito, poi viene ribaltato dall'Empoli che in dieci minuti si porta avanti trascinato dal neo entrato Zurkovski che prima serve l'assist per il goal di Di Francesco e poi mette la freccia con un gran tiro dalla distanza. I ragazzi di Ballardini rimangono in piedi sul quadrato e alla fine acciuffano il pareggio grazie al giovane Bianchi, che fissa il 2-2. La classifica rimane pericolante, ma nel complesso è un buon punto per il Grifone che ancora una volta dimostra carattere, ma conferma anche tutti i limiti visti in questa prima parte di stagione.

Empoli-Genoa 2-2, la cronaca

Buona partenza del Genoa che nei primi otto minuti ci prova con Cambiaso e Caicedo, poi la sblocca Criscito: calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Fiamozzi e il capitano si conferma implacabile dal dischetto. Dopo il vantaggio il Grifone controlla bene i toscani e non rischia quasi nulla nel primo tempo, poche le occasioni da goal da ambo le parti.

Nella ripresa subito incursione di Caicedo con la palla deviata in angolo da Viti, doppio corner e conclusione sul fondo di Masiello dalla distanza. Al 49' destro sporcato di Sturaro che spaventa Vicario, ma termina fuori. L'Empoli fatica a reagire e i ragazzi di Ballardini controllano bene il match fino al 62' quando Di Francesco agguanta il pareggio dopo una bella discesa di Zurkowski che brucia Criscito in velocità e mette in mezzo per il destro che vale l'1-1. La gara a questo punto cambia completamente con i toscani indiavolati che ci provano con Henderson (66') e Tonelli (71') e ribaltano tutto con un sinistro chirurgico di Zurkowski dai 25 metri che non lascia scampo a Sirigu al 72'. I ragazzi di Ballardini però non mollano mai: Melegoni scalda i guantoni di Vicario al 79' e all'89' Bianchi acciuffa il 2-2 dopo un delizioso triangolo con Melegoni e Caicedo. Ennesima rimonta, ma quanti rimpianti.

Empoli-Genoa 2-2 | Tabellino e voti

RETI: 13' Criscito (rig.), 62' Di Francesco, 72' Zurkowski, 89' Bianchi

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6.5; Fiamozzi 5.5 (79' Ismajli 5.5), Tonelli 5.5, Viti 6.5, Marchizza 5.5 (58' Parisi 6.5); Haas 5.5 (58' Zurkowski 7.5), Stulac 5.5 (58' Ricci 6), Bandinelli 5.5 (46' Cutrone 6); Henderson 5.5; Di Francesco 7, Pinamonti 5.5. All. Andreazzoli.

Genoa (3-5-1-1): Sirigu 6; Masiello 6, Vasquez 6, Criscito 6.5; Biraschi 5 (74' Ghiglione 6), Sturaro 6 (69' Kallon 5.5), Badelj 5.5, Rovella 6 (69' Behrami 6), Cambiaso 6 (77' Melegoni 6.5); Galdames 5.5 (74' Bianchi 7); Caicedo 6. All. Ballardini.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

NOTE: ammoniti Rovella, Sturaro, Masiello, Vasquez