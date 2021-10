Genoa-Venezia 0-0, le pagelle: sicurezza Sirigu, Ballardini boccia Ekuban

Genoa-Venezia termina a reti bianche. Il Grifone spinge e prova a vincerla, ma non riesce a sfondare, anche il Venezia nel finale ha avuto un paio di occasioni per provare a vincerla. Classifica che rimane preoccupante con 8 punti in classifica e una zona rossa sempre più densa. Tegola Destro per i rossoblù, il bomber è stato costretto a uscire per infortunio a inizio ripresa, si attendono novità sull'entità del problema muscolare, è uscito zoppicando tenendosi la coscia al 55'.

VIDEO | Genoa-Venezia 0-0: goal e highlights

Solita grande prova di Sirigu tra i pali, mentre la difesa offre una prestazione più che sufficiente e come sempre spicca Criscito. Tra i migliori in campo anche Cambiaso e Rovella. Bocciato Ekuban che entra al posto di Destro dopo l'infortunio, sul fronte offensivo si poteva fare forse qualcosina in più.

