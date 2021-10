Eccellenza, quinta giornata da urlo con Genova Calcio-Albenga e Athletic-Baiardo

E’giunto al quinto turno il campionato di Eccellenza in Liguria. Domenica alle 15 scenderanno in campo le squadre dei gironi A e B e proprio nel secondo di questi i fari saranno tutti puntati su Athletic Club Albaro e Baiardo match tra la seconda e la prima della classe.

Sfida al vertice nel girone B tra Athletic e Baiardo

La sfida si è già giocata in Coppa Italia con la vittoria della squadra che domenica giocherà in trasferta. Il Baiardo è primo in classifica con nove punti ed è al momento l’unica formzione ad aver vinto tre partite. Dal canto suo l’Athletic è ancora imbattuto con due vittorie e due pareggi. Tra i due litiganti però potrebbe godere il terzo incomodo, il Campomorone Sant’Olcese che ha riposato all’ultima gara scivolando al terzo posto a meno due dalla vetta. L’operazione sorpasso è scattata e potrebbe concretizzarsi nel match contro il Cadimare.

Le altre gare della quinta giornata saranno: Busalla-Canaletto, Sestrese-Rivasamba e Fezzanese-Molasanna Boero.

Genova Calcio-Albenga, che sfida nel girone A

Nel girone A tornano in campo dopo essersi sfidate nello scorso turno Arenzano e Genova Calcio. I genovesi hanno vinto e in settimana gli è stato assegnato anche il successo a tavolino 3-0 sul Ventimiglia, così sono saliti al terzo posto in classifica. Domenica alle 15 sfida ad altissima quota contro l’Albenga seconda della classe a più due.

L’Arenzano che ancora è a caccia del primo successo in campionato, affronterà il Finale, squadra di ottimo livello e quindi partita molto complicata per rossoneri. Le altre gare saranno: Ospedaletti-Varazze, Pietra Ligure-Cairese e Taggia-Alassio FC.