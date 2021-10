Rivasamba, vittoria all’ultimo respiro contro la Fezzanese

Quarantancinque minuti per sturdiarsi, prendersi le misure, senza disdegnare la fase offensiva, poi tre gol nella ripresa e la netta sensazione di essere di fronte a due squadre che possono ambire a ottimi traguardi in stagione.

Rivasamba-Fezzanese finisce 2-1 con la squadra di Cesaretti che passa al 46’ con Gandolfo, ma viene subito ripresa da Gamberucci dopo appena quattro minuti. Un doppio colpo che sembra poter trascinare la sfida fino al triplice fischio, ma così non è. Il Rivasamba infatti pesca dalla panchina il suo jolly: si chiama Padi Thomas e in pieno recupero segna la rete della vittoria.

I padroni di casa esultano per un successo che li proietta in terza posizione a sette punti, a meno due dal Baiardo capolista, per la Fezzanese è il primo ko stagionale dopo due vittorie di fila in campionato. I ragazzi in maglia verde restano fermi a sei punti, ma hanno già effettuato il turno di riposo, unici nel gruppo di testa insieme al Campomorone.

Il tabellino di Rivasamba-Fezzanese

Rivasamba - Fezzanese 2-1

Marcatori 46’ Gandolfo, 50’ Gamberucci, 93’ Padi T.

RIVASAMBA: Barbieri, Baldassare, Lasagna ( 54' Latin), Sanguineti Fed. (68' Scarpino), Queirolo, Vottero, Cusato, Bagnato (77' Sanguinetti T.), Gandolfo, Ivaldi (60'.Monteverde), Lessona (82' Padi T.). All. Cesaretti.

FEZZANESE: Mariani, Gavini (85' Selimi), Terminello, Brizzi, Zavatto, Gamberucci , Cerchi (65' Di Vittorio), Grasselli, Tivegna (85' Maglione), Papi, Frolla (54 Smecca) . All. Pardini