Baiardo capolista, Peirotti e Giambarressi in coro: “Continuiamo così”

Terza vittoria e nove punti in classifica, il Baiardo vola dopo il successo 2-1 contro il Busalla che ha visto come assoluti protagonista Michele Peirotti e Marco Giambarresi, autori dei due gol che hanno deciso la gara e che hanno parlato ai social ufficiali della società.

Peirotti e Giambaressi caricano il Baiardo

Per il primo è il gol numero uno con la maglia del Baiardo: “E’ stata una grande emozione perché la mia rete ci ha permesso di vincere una partita difficile conto un’ottima squadra. Sono arrivato questa estate e sono molto contento di far parte di questo gruppo. Gli obiettivi sono importanti, sappiamo che possiamo fare molto bene anche perché abbiamo ampi margine di crescita. Domenica la sfida con l’Athletic Club Albaro sarà dura, in Coppa abbiamo vinto ma non dobbiamo sottovalutarli. Il nostro obiettivo è dimostrare di essere primi non per caso”.

Per Marco Giambarresi è la seconda rete stagionale, non una cosa da poco per chi di mestiere fa il difensore: “L’importante però era vincere anche se devo dire di essere molto felice del gol. Ora dobbiamo essere bravi e continuare a lavorare con diligenza e umiltà e a sacrificarci l’uno per l’altro, solo così potremmo toglierci delle grandi soddisfazioni. Contro il Busalla è stato difficile, la gara ha avuto un ritmo molto alto, noi siamo stati bravi ad approfiittare anche di qualche loro assenza. Nel secondo tempo forse siamo un po’ calati, poi dopo il pari abbiamo reagito bene e ci siamo portati a casa una metitata vittoria”.