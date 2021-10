Rapallo Rivarolese dilaga contro una sfortunata Sestrese

Prima vittoria nel girone B del campionato di Eccellenza per il Rapallo Rivarolese che si prende il match con la Sestrese con il risultato di 3-0. Il punteggio però non rispecchia in pieno l’andamento di una gara in cui la squadra di Sestri Ponente si rammarica per le due traverse colpite che forse potevano cambiare la storia del match.

E’nella ripresa che si scatenano i padroni di casa che trovano il vantaggio già nella prima frazione, al 21’ con Chiarabini, poi nella seconda parte di gara dilagano grazie al rigore trasformato da Zunino e al gol a sette minuti dal termiine di Panepinto.

Il capitano dei bianconeri Zunino commenta così la gara: “Ci auguriamo che sia la svolta del campionato, non siamo partiti molto bene, questo deve essere il punto di partenza. Adesso arriva la pausa, il 13 abbiamo la Coppa Italia a Fezzano e dobbiamo arrivarci al meglio.

Rapallo Rivarolese in risalita in classifica e ora a quota quattro punti, mentre la Sestrese ancora non riesce a trovare la prima vittoria e resta inchiodato a un punto.

Il tabellino di Rapallo Rivarolese-Sestrese

Rapallo Rivarolese-Sestrese 3-0

Marcatori: 21’ Chiarabini, 57’ Zunino, 83’ Panepinto

Rapallo Rivarolese: Scatolini, Scarantino, Monarda, Ymeri, Chiarabini, Carbone, Audel, Michelotti, Bruzzi, Panepinto, Zunino,

Sestrese: Rovetta, Ghigliazza, Ansaldo, Tecchiati, Di Sisto, Padovan, Mura, Bazzurro, Caramello, Ranasinghe, Sighieri