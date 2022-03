Playout Eccellenza, Arenzano a Ventimiglia: le partite della terza giornata

Restare fuori dalle ultime tre posizioni di questo mini campionato di nove partite. E'questo l'obiettivo delle dieci squadre di Eccelenza che si stanno giocando la salvezza attraverso i playout, competizione ricca di sorprese già nei primi già 180.

In testa alla classifica per esempio c'è l'Arenzano che arrivava a questo torneo da ripescata a inizio stagione. I rossoneri però hanno vinto entrambe le gare e sono quindi a sei punti, domenica affrontano il Ventimiglia in trasferta, partita non semplice contro una squadra che ha pareggiato le prime due sfide.

Alle spalle dell'Arenzano ci sono tre squadre a quattro punti, due di queste si affronteranno proprio nei prossimi novanta minuti, il match tra Athletic Albaro e Varazze Don Bosco si annuncia quindi molto teso. A quattro c'è anche la Sestrese che, dopo una stagione regolare difficile, domenica se la vedrà con il Rivasamba, ancora ferma a sorpresa ad un solo solo punto. La grande delusa di questa seconda parte di stagione è però il Pietra Ligure che ha iniziato con due sconfitte e se la vedrà con il Cadimare, fermo a quota 1.

Il Busalla dopo il poker proprio al Cadimare va a caccia del secondo successo di fila contro l'Ospedaletti che ha subito cinque gol negli ultimi novanta minuti con l'Athletic Albaro.