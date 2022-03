Tegola Sestri Levante, Gonella out fino a fine stagione

Il rush finale verso la salvezza il Sestri Levante lo giocherà senza uno dei suoi uomini migliori. La società ha infatti informato ieri con un comunicato apparso sui propri social che a Fabio Gonella “è stata riscontrata, purtroppo, una trombosi venosa e una piccola embolia polmonare. Per lui stagione agonistica finita”. Da parte di tutto il gruppo corsaro: “un grosso in bocca al lupo a Fabio Gonella. Al nostro calciatore La società, i tuoi compagni di squadra e i tifosi ti sono vicini in questo difficile momento”.

Tutti con Fabio e per Fabio, domani la squadra scenderà in campo contro il Casale nel recupero di uno dei match che non si sono potuti disputare nelle scorse settimane . Il Sestri arriva alla sfida dopo un poker di gare sfortunate con due pareggi e due sconfitte anche se va detto che ha incontrato in rapida successione il derby con la Lavagnese, Chieri e Novara e nell'ultima gara lo scontro diretto con l'Asti.

Ora i rossoblu hanno 34 punti e sono a più tre sulla zona playout, mentre il Casale è a quota 40 a meno uno dai playoff, Insomma la gara di domani, domenica, alle 14,30 sarà molto difficile.