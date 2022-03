Grosseto-Entella: le probabili formazioni, Lescano ko

L’operazione sorpasso è scattata, l’Entella è ponta battere il Grosseto ultimo in classifica oggi e poi attenderà il risultato di Cesena-Reggina, rispettivamente terza e seconda del torneo, per capire se sarà riuscita a sorpassare i bianconeri.

Volpe deve invertire la rotta in trasferta visto che è reduce da un solo punto in tre partite, ma arriva in Toscana senza buona parte del suo attacco. Morosini e Capello sono ancora fuori dai giochi, e poi ha dato forfait anche Lescano. Scelte obbligate quindi nel 4-3-1-2 con Schenetti che giocherà alle spalle di Merkaj e Magrassi.

Per il resto dentro tutti i titolari anche se per l’Entella è la terza partita in sette giorni. Paolucci recupera e sarà regolarmente in campo nel cuore della mediana, al suo fianco Karic e Palmieri. Continua invece la sfida a sinistra tra Barlocco e Pavic con il primo favorito, fuori dai giochi Coppolaro, al suo posto Cleur.

Grosseto-Entella: le probabili formazioni

Grosseto (3-5-2) Barosi,Cretella, Gorelli, Peretti; Raimo, Piccoli, Rabiu, Artioli, Semeraro; Capanni, Nocciolini

Entella (4-3-1-2) Borra, Barlocco, Chiosa, Pellizzer, Cleur, Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Merkaj, Magrassi.