Playoff Eccellenza, terza giornata: tutti a caccia del Campomorone Sant'Olcese

Sette giornate dividono le dieci squadre di Eccellenza che si sono guadagnate i playoff dai verdetti promozione. Solo le prime due potranno sognare l’accesso alla Serie D, le altre rimarranno a bocca asciutta. Al momento l’unica formazione che ha vinto tutte e due le partite disputate è il Campomorone Sant’Olcese che ha regolato con un doppio 1-0 Albenga e Rapallo Rivarolese. Domenica sfiderà il Baiardo reduce dal successo sul Canaletto.

Va a caccia del primo successo la Genova Calcio che nell’ultima sfida ha pareggiato 0-0 con la Cairese e adesso fa visita alla Fezzanese, seconda con quattro punti ma con nelle gambe le fatiche della Coppa Italia giocata in settimana. Per il Rapallo Rivarolese domenica c’è la partita contro il Taggia, ultimo della classe con 0 punti, una buona occasione per issarsi verso le zone altissime della graduatoria. Le altre partite in programma sono Albenga-Finale e Cairese-Canaletto Sepor. Nella prima sfida i padroni di casa a quota 3 punti possono sfruttare il fattore interno per dare la caccia alla capolista contro una compagine che ha pareggiato le prime due partite. Copione molto simile nella seconda gara con gli ospiti a 3 grazie al successo all’esordio con la Genova Calcio e i padroni di casa a 2 punti.