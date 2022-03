Genova Calcio e Cairese si fermano a vicenda

Un po’ di nervosismo, poche occasioni ed emozioni, e alla fine è 0-0 tra Genova Calcio e Cairese, due delle migliori squadre del girone A durante la stagione regolare. Il match di oggi, valido per la seconda giornata dei playoff, non ha quindi vincitori ma permette ai genovesi di trovare un punto dopo la sconfitta del primo turno.

La sfida è contraddistinta da tanto equilibrio e da un copione abbastanza statico nella prima frazione. La Cairese tenta con il possesso palla di arrivare dalle parti della porta avversaria, la Genova Calcio lascia giocare fino alla metà campo e poi parte in pressing per cercare di colpire in ripartenza. Due progetti chiari che però non portano a nessuna grande occasione nella prima frazione.

Nella ripresa la Genova Calcio protesta per un contatto in area di rigore, ma l’arbitro fa proseguire, poi ci prova Saviozzi ma Dondero è attento. Poco dopo padroni di casa vicinissimi al vantaggio con Moraglio che salva i suoi andando a levare da sotto la traversa una conclusione quasi perfetta. La sfida con il passare dei minuti si innervosisce, la Cairese protesta in un paio di occasioni per presunti rigori non assegnati dal direttore di gara e poi va anche in rete con Piacentini ma tutto è fermo per fuorigioco. Finisce così 0-0, primo punto per i genovesi, secondo pareggio per la Cairese.