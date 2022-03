Sestri Levante e Asti non si fanno male, un punto a testa

Termina 1-1 la gara tra Sestri Levante e Asti che valeva un pezzo di salvezza. I corsari restano fuori dalla zona playout con 34 punti, tre in più degli avversari di oggi, ma continuano a non trovare l’appuntamento con la vittoria, sono ormai quattro le giornate senza successi con due pareggi e due sconfitte. La migliore notizia di giornata per i liguri è la sconfitta del Pont Donnaz sempre più in crisi e risucchiato nella zona vincissima ai playout.

La sfida del Sivori lascia molti rimpianti ai rossoblu che grazie al solito gol del bomber Masina sono già in vantaggio dopo appena cinque minuti. L’attaccante si dimostra cannoniere formidabile e trascinatore, ma anche questa volta non basta per tornare a festeggiare.

I rimpianti aumentano infatti nella ripresa, al 57’ l’Asti rimane in dieci per l’espulsione di Ndaiye, sembra il colpo del ko per gli ospiti che invece riescono a trovare la forza di reagire e di pescare anche il jolly del pareggio. Al 73’ a segnare è Piana che fissa così il risultato sull’1-1, di tempo ce ne sarebbe ancora ma il Sestri Levante non riesce a segnare e così si deve accontentare di un punto. Domenica i liguri saranno impegnati nel recupero contro il Casale, match decisamente difficile.