Lavagnese, che beffa: il Casale vince all’ultimo respiro

Ci sono stagioni che sembrano proprio non voler svoltare. Questa è una di quelle per la Lavagnese e oggi arriva l’ennesima dimostrazione. Sul campo del blasonato Casale, formazione che punta ad entrare in zona playoff, i liguri giocano una gara di livello, ma vengono beffati nel finale dai padroni di casa che trovano la rete dell’1-0 in pieno recupero. I bianconeri vengono così di nuovo sconfitti dopo che sette giorni fa avevano fermato sul pari la Sanremese, seconda in classifica e adesso anche l'access ai playout sembra un miraggio, l'Imperia ha infatti vinto contro il Bra salendo portandosi sette punti sopra.

La gara prova ad accendersi verso la metà della prima frazione con il tentativo di testa alto di Ben Nasr da una parte e con la conclusione a lato di Onishchenko. Poi salgono in cattedra i portieri che respingono i tentativi di Casagrande e Martin. Nel finale la Lavagnese si fa di nuovo viva con Lombardi il cui spiovente finisce di poco alto.

A inizio ripresa la Lavagnese rischia grosso e ci vuole un super Bellesolo per dire di “no” a D’Ancora. Gli ospiti però non tremano e continuano a rispondere colpo su colpo anche se ancora una volta Valenti e Ben Nasr non trovano il bersaglio grosso. La sfida non riesce praticamente mai a decollare, ma è proprio quando tutto sembra essere scritto che arriva lo scossone che decide il match. E’il 92’ quando Gilli da azione di calcio d’angolo trova lo spazio giusto per segnare il gol dell’1-0, una beffa per la Lavagnese che forse meritava davvero di tornare a casa con almeno un punto.