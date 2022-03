Ligorna ammazzagrandi, altra impresa contro il Varese

Il Ligorna ci ha preso gusto. Dopo aver battuto il Novara capolista in trasferta, oggi i genovesi vincono anche contro il Città di Varese, altra squadra di grande blasone che mira senza mezzi termini alla promozione. La sfida contro la terza in classifica finisce 3-1 e serve alla squadra ligure ad allontanare anche la zona playout, ora a cinque punti di distanza, senza contare che deve ancora essere recuperata la partita saltata, a causa dei tanti contagi Covid, contro il Borgosesia di domenica scorsa.

Già dalle prime battute i padroni di casa prendono in mano le redini del gioco, rischiano poco nella prima mezz’ora e poi colpiscono. E’il 30’ quando Silvestri mette la palla in area direttamente da punizione e trova puntuale l’inserimento di Cericola che di testa segna il gol del vantaggio. La risposta del Varese arriva al 36’ con una mischia chiusa da Pastore il cui tiro viene bloccato a terra di Atzori.

Un piccolo spavento e niente più per il Ligorna che continua a spingere e al 46’ con il solito Cericola colpisce un palo che strozza in gola l’urlo per la rete. Poco male, passano cinque minuti e Silvestri direttamente da calcio di punizione trova il raddoppio che avvicina i suoi all’impresa. Il Varese però non può mollare il colpo, il terzo posto va protetto a tutti i costi e così al 66’ Piraccini riapre la partita segnando la rete del 2-1. Per i padroni di casa potrebbe essere un colpo duro e invece è quasi un motivo di carica in più e così all’80’ ancora Cericola trova la rete con un bel tiro con l’esterno, che questa volta chiude davvero i conti.