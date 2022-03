Al Baiardo basta un tempo per regolare il Canaletto

Squadra in casa

Dopo il poker subito contro il Rapallo Rivarolese il Baiardo aveva bisogno di dare una risposta e così è stato. I genovesi nella seconda giornata dei playoff di Eccellenza travolgono 3-0 il Canaletto Sepor in una gara dominata in lungo e in largo tanto che le reti arrivano tutte nel primo tempo.

L’inizio del Baiardo è veemente ed è il modo migliore per scrollarsi di dosso le eventuali scorie dell’esordio di sette giorni fa in questa seconda parte di stagione. All’8 Romei colpisce il palo a porta vuota, un minuti dopo Olivero mette fuori di poco, ma al 15’ è lui stesso a raddrizzare la mira e portare in vantaggio i suoi.

E’ solo l’inizio di uno show lungo quarantacinque minuti che basta e avanza per chiudere la partita. Dopo altri due pericoli il Canaletto si arrende di nuovo al 22’ con Napello che risolve una mischia in area di rigore con la zampata vincente. Al 45’ arriva anche il tris e alla festa di iscrive anche bomber Romeri su assist di Giambarresi. Al 48’ può arrivare anche la firma di Battaglia ma il giocatore del Baiardo sbaglia il rigore del possibile 4-0.

Non che importi molto, i tre punti hanno ormai preso la direzione dei padroni di casa che tornano al successo e dimenticano subito il difficile pomeriggio vissuto al Macera sette giorni fa.